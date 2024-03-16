Эрика Андреева получила уайлд-кард на турнир WTA-1000 в Майами

Российская теннисистка Эрика Андреева, 98-я ракетка мира, получила уайлд-кард на турнир категории WTA-1000 в Майами (США). Соревнования пройдут с 19 по 31 марта.

Помимо Андреевой приглашение выступить на турнире получили чешские спортсменки Бренда и Линда Фрухвиртовы (94-я и 137-я ракетки мира соответственно), а также американка Хейли Баптист (105).

Напомним, ранее уайлд-кард на турнир WTA-1000 в Майами получили семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» из США Винус Уильямс, чемпионка Australian Open — 2018 из Дании Каролина Возняцки, чемпионка US Open — 2021 из Великобритании Эмма Радукану и вернувшаяся к выступлениям после допингового скандала победительница двух турниров «Большого шлема» из Румынии Симона Халеп.