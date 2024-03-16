«Это ничего не значит». Саккари — о счёте 3:2 по победам в личных встречах со Свёнтек

Греческая теннисистка Мария Саккари, девятая ракетка мира, высказалась о том, что она ведёт по победам в личных встречах с первой ракеткой мира из Польши Игой Свёнтек со счётом 3:2. В воскресенье, 17 марта, спортсменки поборются за титул турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

«Немного странно, что в последний раз мы играли друг с другом два года назад. За это время мы обе значительно изменились. Именно тогда — или за несколько недель до этого — началась победная серия Иги.

Это преимущество ничего не значит, потому что сейчас она лучшая теннисистка мира. Я постараюсь сохранить преимущество и увеличить его до двух побед, но это будет очень непросто», — сказала Саккари на пресс-конференции после победы над американкой Кори Гауфф в полуфинале турнира.