Алькарас в трёх сетах обыграл Синнера и вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе

Сегодня, 17 марта, на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) прошёл матч между второй ракеткой мира испанским теннисистом Карлосом Алькарасом и представителем Италии, третьей ракеткой Янником Синнером. Встреча завершилась со счётом 1:6, 6:3, 6:2 в пользу Алькараса.

Матч продолжался 2 часа 3 минуты (чистое время, без дождя). Алькарас не сделал ни одной подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. Синнер выполнил один эйс, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх.

Отметим, что полуфинальный матч был остановлен на несколько часов из-за дождя при счёте 2:1 в первом сете. В третьем сете итальянский теннисист получил небольшое повреждение, но продолжил встречу.

В финале «Мастерса» в США Алькарас встретится с победителем пары между российским теннисистом Даниилом Медведевым (четвёртая ракетка мира) и 17-й ракеткой мира американским теннисистом Томми Полом.

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который обыграл в решающем матче прошлого года россиянина Даниила Медведева.

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