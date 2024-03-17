Медведев поделился ожиданиями от матча с Алькарасом за титул в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Даниил Медведев, четвёртая ракетка мира и победитель US Open — 2021, поделился ожиданиями от матча с двухкратным победителем турниров «Большого шлема» Карлосом Алькарасом из Испании.

Напомним, спортсмены уже второй год подряд встретятся в титульном матче турнира серии «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе. В прошлом году сильнее оказался Алькарас, обыграв Медведева в финале со счётом 6:3, 6:2.

«Будет трудно. Я смотрел полуфинал Карлоса, он играл очень хорошо. Особенно мне понравился второй и третий сеты. Я знаю, что я проиграл в прошлом году. В этот раз постараюсь изменить ситуацию. Надо бить сильнее, по линиям, подавать больше эйсов и так далее. Надеюсь, у меня получится добиться успеха», — сказал Медведев в интервью на корте.

Отметим, что в полуфинале Медведев обыграл 17-ю ракетку мира, американца Томми Пола со счётом 1:6, 7:6 (7:3), 6:2.