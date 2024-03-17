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Даниил Медведев прокомментировал победу над Томми Полом в полуфинале Индиан-Уэллса

Даниил Медведев прокомментировал победу над Томми Полом в полуфинале Индиан-Уэллса
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Четвёртая ракетка мира, победитель US Open — 2021 российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над 17-й ракеткой мира, американцем Томми Полом. Напомним, в полуфинале турнира серии «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе россиянин оказался сильнее со счётом 1:6, 7:6 (7:3), 6:2.

Индиан-Уэллс (м). 1/2 финала
17 марта 2024, воскресенье. 05:10 МСК
Томми Пол
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 3 2
1 		7 7 6
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Было очень сложно. Когда тут вечером прохладно, подача плохо получается. В первом сете я проиграл со счётом 1:6 — и единственный гейм выиграл именно на его подаче. Хотя, знаете, очень часто на харде одного брейка достаточно, чтобы даже взять целый сет. И он в первом сете играл невероятно. Я подумал: «Ладно. Если хочу выиграть, надо прибавлять, найти нанести удар, который создаст ему проблемы». И у меня получилось — особенно получилось вернуть подачу. После этого в матче завязалась практически равная борьба. И хоть третий сет закончился со счётом 6:2, но геймы в любом случае были очень длинными, и в целом мы играли долго. Очень доволен, что сумел выйти в финал», — сказал Медведев в интервью на корте.

В финале турнира в Индиан-Уэллсе Даниил Медведев сыграет со второй ракеткой мира Карлосом Алькарасом.

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