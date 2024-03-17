Даниил Медведев прокомментировал победу над Томми Полом в полуфинале Индиан-Уэллса

Четвёртая ракетка мира, победитель US Open — 2021 российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над 17-й ракеткой мира, американцем Томми Полом. Напомним, в полуфинале турнира серии «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе россиянин оказался сильнее со счётом 1:6, 7:6 (7:3), 6:2.
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|2
|3
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|6 3
|2
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|7 7
|6
«Было очень сложно. Когда тут вечером прохладно, подача плохо получается. В первом сете я проиграл со счётом 1:6 — и единственный гейм выиграл именно на его подаче. Хотя, знаете, очень часто на харде одного брейка достаточно, чтобы даже взять целый сет. И он в первом сете играл невероятно. Я подумал: «Ладно. Если хочу выиграть, надо прибавлять, найти нанести удар, который создаст ему проблемы». И у меня получилось — особенно получилось вернуть подачу. После этого в матче завязалась практически равная борьба. И хоть третий сет закончился со счётом 6:2, но геймы в любом случае были очень длинными, и в целом мы играли долго. Очень доволен, что сумел выйти в финал», — сказал Медведев в интервью на корте.
В финале турнира в Индиан-Уэллсе Даниил Медведев сыграет со второй ракеткой мира Карлосом Алькарасом.
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