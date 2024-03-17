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Определились финалисты «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Определились финалисты «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
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К завершению подходит турнир серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). За престижный титул поборются вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас и чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.

Медведев и Алькарас встречались на уровне АТР пять раз. Даниил выиграл два поединка, Карлос – три. Интересно, что одна из побед Алькараса пришлась именно на финал турнира в Индиан-Уэллсе – 2023 (6:3, 6:2).

Индиан-Уэллс (м). Финал
18 марта 2024, понедельник. 00:00 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Напомним, в полуфинале «Мастерса» Медведев обыграл в трёх сетах 17-го номера мирового рейтинга Томми Пола из США — 1:6, 7:6 (7:3), 6:2.

Алькарас в своём матче одержал волевую победу над итальянцем Янником Синнером — 1:6, 6:3, 6:2. Отметим, что испанец прервал победную серию Синнера из 16 побед подряд.

Общий призовой фонд турниров в Индиан-Уэллсе составил почти $ 9 млн.

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