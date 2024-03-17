Определились финалисты «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

К завершению подходит турнир серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). За престижный титул поборются вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас и чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.

Медведев и Алькарас встречались на уровне АТР пять раз. Даниил выиграл два поединка, Карлос – три. Интересно, что одна из побед Алькараса пришлась именно на финал турнира в Индиан-Уэллсе – 2023 (6:3, 6:2).

Напомним, в полуфинале «Мастерса» Медведев обыграл в трёх сетах 17-го номера мирового рейтинга Томми Пола из США — 1:6, 7:6 (7:3), 6:2.

Алькарас в своём матче одержал волевую победу над итальянцем Янником Синнером — 1:6, 6:3, 6:2. Отметим, что испанец прервал победную серию Синнера из 16 побед подряд.

Общий призовой фонд турниров в Индиан-Уэллсе составил почти $ 9 млн.