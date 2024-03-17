Определились финалисты «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

К завершению подходит турнир серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). За престижный титул поборются вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас и чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.
Медведев и Алькарас встречались на уровне АТР пять раз. Даниил выиграл два поединка, Карлос – три. Интересно, что одна из побед Алькараса пришлась именно на финал турнира в Индиан-Уэллсе – 2023 (6:3, 6:2).
|1
|2
|3
|
|
Напомним, в полуфинале «Мастерса» Медведев обыграл в трёх сетах 17-го номера мирового рейтинга Томми Пола из США — 1:6, 7:6 (7:3), 6:2.
Алькарас в своём матче одержал волевую победу над итальянцем Янником Синнером — 1:6, 6:3, 6:2. Отметим, что испанец прервал победную серию Синнера из 16 побед подряд.
Общий призовой фонд турниров в Индиан-Уэллсе составил почти $ 9 млн.
- 17 марта 2024
-
09:46
-
09:44
-
09:32
-
09:30
-
09:23
-
08:53
-
08:50
-
07:34
-
06:44
-
05:41
-
05:27
-
05:13
-
04:46
-
04:02
-
03:18
-
00:56
- 16 марта 2024
-
23:40
-
23:06
-
23:04
-
22:50
-
22:49
-
20:56
-
20:20
-
18:48
-
18:31
-
18:06
-
17:23
-
16:58
-
16:42
-
15:46
-
15:20
-
15:09
-
13:27
-
13:15
-
13:00