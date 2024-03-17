Маттео Берреттини вышел в финал на первом турнире после травмы

Бывшая шестая ракетка мира и финалист Уимблдона Маттео Берреттини вышел в финал на первом турнире после травмы.

Напомним, во втором круге Открытого чемпионата США итальянец играл против Артура Риндеркнеша и сильно подвернул лодыжку, что вынудило его сняться с матча.

Сейчас Берреттини принимает участие в турнире серии «челленджер» в Финиксе. Спортсмен дошёл до финала, в полуфинальной встрече обыграв американца Александра Вукича со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (7:2). По ходу матча итальянец сделал 15 эйсов и реализовал два брейк-пойнта из восьми.

В финале итальянский теннисист сыграет с 60-й ракеткой мирой, Нуну Боргесом из Португалии.

Следующим турниром для Маттео Берреттини станет турнир ATP-250 в Марракеше (Марокко), который пройдёт с 1 по 7 апреля.