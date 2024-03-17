Джон Иснер — об игре Джоковича на турнире в Индиан-Уэллсе: мы не привыкли к этому

Бывшая девятая ракетка мира, американский теннисист Джон Иснер поделился впечатлениями от выступления 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» Новака Джоковича из Сербии на турнире серии «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе. Напомним, первая ракетка мира Джокович сенсационно проиграл в третьем круге турнира лаки-лузеру, итальянцу Луке Нарди со счётом 4:6, 6:3, 3:6.

«Я пока не паникую. В своем матче против Синнера в Австралии Джокович признал, что его уровень был довольно плохим. Он повторил это, его уровень был плохим. Но мы настолько привыкли к величию Новака, что, когда он проигрывает свои матчи, мы, конечно, сразу удивляемся. Да, он не привык к странным поражениям. Но не стоит паниковать сразу. Новак справится, он точно знает, что должен делать», — сказал Иснер в эфире Tennis Channel.