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Джон Иснер — об игре Джоковича на турнире в Индиан-Уэллсе: мы не привыкли к этому

Джон Иснер — об игре Джоковича на турнире в Индиан-Уэллсе: мы не привыкли к этому
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Бывшая девятая ракетка мира, американский теннисист Джон Иснер поделился впечатлениями от выступления 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» Новака Джоковича из Сербии на турнире серии «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе. Напомним, первая ракетка мира Джокович сенсационно проиграл в третьем круге турнира лаки-лузеру, итальянцу Луке Нарди со счётом 4:6, 6:3, 3:6.

Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
12 марта 2024, вторник. 04:10 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 3
6 		3 6
         
Лука Нарди
Италия
Лука Нарди
Л. Нарди

«Я пока не паникую. В своем матче против Синнера в Австралии Джокович признал, что его уровень был довольно плохим. Он повторил это, его уровень был плохим. Но мы настолько привыкли к величию Новака, что, когда он проигрывает свои матчи, мы, конечно, сразу удивляемся. Да, он не привык к странным поражениям. Но не стоит паниковать сразу. Новак справится, он точно знает, что должен делать», — сказал Иснер в эфире Tennis Channel.

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