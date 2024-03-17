Медведев в шестой раз вышел в финал «Мастерса» на харде, превзойдя достижение Джоковича

Российский теннисист Даниил Медведев, четвёртая ракетка мира и победитель US Open — 2021, благодаря победе над 17-й ракеткой мира, американцем Томми Полом в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) вышел в шестой финал «Мастерса» на харде в этом 10-летии.

Он превзошёл достижение Новака Джоковича, который выходил в пять финалов.

Финалы «Мастерсов» на харде с 2020 года, в которых принимал участие Даниил Медведев — финал «Мастерса» в Париже-2020 против Александра Зверева, в Канаде-2021 против Райлли Опелки, в Париже-2021 против Новака Джоковича, прошлогодний розыгрыш Индиан-Уэллса против Карлоса Алькараса и Майами-2023 против Янника Синнера. Медведев выиграл три финала из пяти на харде с 2020 года.

Завтра российский теннисист в шестом финале «Мастерсов» на харде с 2020 года встретится со второй ракеткой мира Карлосом Алькарасом. В прошлом году в этой стадии сильнее оказался испанец, обыграв россиянина со счётом 6:3, 6:2.