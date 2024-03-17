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Фото: Томми Пол подвернул лодыжку во втором сете матча с Даниилом Медведевым

Фото: Томми Пол подвернул лодыжку во втором сете матча с Даниилом Медведевым
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В матче полуфинала турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) между четвёртой ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым и 17-й ракеткой Томми Полом американец получил травму. На тай-брейке второго сета, принимая подачу россиянина, Пол оступился и подвернул лодыжку, находясь буквально в нескольких очках от победы.

Фото: The Tennis Letter

Даниилу Медведеву удалось выиграть тай-брейк, а после этого взять решающий сет со счётом 1:6, 7:6 (7:3), 6:2 в свою пользу. Теперь Даниил Медведев в матче за титул встретится со второй ракеткой мира Карлосом Алькарасом.

Напомним, спортсмены уже второй год подряд встретятся в этой стадии турнира серии «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе. В прошлом году сильнее оказался испанец, обыграв россиянина в финале со счётом 6:3, 6:2.

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