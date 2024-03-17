Алькарас — о финале с Медведевым: очень хорошо знаю, как с ним играть

Вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас поделился ожиданиями от финального матча с Даниилом Медведевым на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США).

«Это будет очень сложный матч. Но я понимаю, как мне нужно с ним играть. Мы встречались с ним много раз, в прошлом году играли в финале. Так что я хорошо знаю, какую тактику нужно использовать против него, но я, конечно, не собираюсь вам об этом рассказывать. Извините. Но я правда очень хорошо знаю, как против него играть (улыбается)», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Напомним, в полуфинале Карлос Алькарас со счётом 1:6, 6:3, 6:2 одолел Янника Синнера, а Даниил Медведев переиграл американца Томми Пола (1:6, 7:6 (7:3), 6:2).

Спортсмены уже второй год подряд встретятся в титульном матче турнира серии «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе. В прошлом году сильнее оказался Алькарас, обыграв Медведева в финале со счётом 6:3, 6:2.