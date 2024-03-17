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Медведев объяснил, почему на турнирах «Большого шлема» ему проще сохранять концентрацию

Медведев объяснил, почему на турнирах «Большого шлема» ему проще сохранять концентрацию
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Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев ответил, что помогает ему сохранять концентрацию в сложных матчах, которые он выиграл на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США).

«Надеюсь, что взрослею. У меня в принципе была такая задача на этот сезон.

На турнире «Большого шлема» её выполнять проще, потому что на том же Открытом чемпионате Австралии была полная, сумасшедшая концентрация. Там и были камбэки, потому что получалось собираться и до конца играть. На других турнирах это иногда тяжелее сделать – адреналина меньше, корты меньше, иногда неполные стадионы.

В Дубае, в принципе, было тяжело из-за травмы, при этом всё равно я мог держать концентрацию и хорошо играть. Я рад, что пока выполняю свой план: борюсь на этом турнире до конца, что бы ни случилось, постараюсь, чтобы так было всю мою карьеру», — сказал Медведев в эфире «Больше!»

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