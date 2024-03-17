Алькарас — об атмосфере турнира в Индиан-Уэллсе: я чувствую, что играю дома

Вторая ракетка мира и победитель двух турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас высказался об атмосфере турнира в Индиан-Уэллсе и поддержке публики.

«Удивительно играть такие матчи в такой атмосфере. Как я сказал после матча, я чувствую, что играю дома. Это своего рода безумие — видеть, что я играю в другой части света, мира, и при этом чувствовать эту энергию, эту любовь, как будто я играю дома, это что-то невероятное. Каждый раз, когда я играю против Янника, я думаю, что для нас обоих это потрясающий бой. Но для зрителей это необычный матч, и я думаю, что им нравится каждый раз, когда мы играем друг против друга. Я думаю, что энергия, которую люди приносят нам, особенная», — сказал Алькарас на пресс-конференции после матча с Синнером.

Напомним, в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) Алькарас обыграл третью ракетку мира итальянца Янника Синнера со счётом 1:6, 6:3, 6:2.

Отметим, что в титульном матче турнира Алькарас встретится с российским теннисистом Даниилом Медведевым. Спортсмены сыграют в финале второй год подряд. В прошлый раз испанец обыграл россиянина со счётом 6:3, 6:2.