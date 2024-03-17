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Тарпищев рассказал, за счёт чего Медведев может обыграть Алькараса в финале Индиан-Уэллса

Тарпищев рассказал, за счёт чего Медведев может обыграть Алькараса в финале Индиан-Уэллса
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от предстоящего матча Даниил Медведев – Карлос Алькарас в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).

«Медведев играл вторым — у него меньше времени на отдых. Конечно, некоторое преимущество в этом плане у Алькараса. Карлос играет в очень мощный и разнообразный теннис, то, что неудобно Медведеву. Даня должен искать варианты к победе: начать хорошо с первого очка, играть длинно, не давать атаковать с коротких мячей Алькарасу, что очень сложно.

Медведеву нужно подавать лучше. Залог успеха в финале — это подача и играть длинные розыгрыши, не срываясь на короткие. Если это получится, то всё может быть», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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