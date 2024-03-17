Кафельников: небольшой фаворит финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе всё-таки Алькарас

Российский теннисист Евгений Кафельников, бывшая первая ракетка мира и чемпион двух турниров «Большого шлема», поделился мнением о фаворите финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). В борьбе за титул, как и в прошлом году, сойдутся россиянин Даниил Медведев, четвёртая ракетка мира, и испанец Карлос Алькарас, вторая ракетка мира.

«Я думаю, что небольшой фаворит финала всё-таки Алькарас. Карлос выиграл этот турнир в прошлом году, в финале он уверенно тогда обыграл именно Медведева. Значит, есть все предпосылки считать, что хардовое покрытие на этом турнире Алькарасу хорошо подходит», — приводит слова спортсмена «РБ Спорт».

Матч финала турнира в Индиан-Уэллсе начнётся в понедельник, 18 марта, в 00:00 мск.