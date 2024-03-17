Даниил Медведев — Карлос Алькарас: история встреч финалистов «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

В ночь с 17 на 18 марта на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) состоится финальный матч между российским теннисистом, четвёртой ракеткой мира Даниилом Медведевым и испанцем Карлосом Алькарасом (второй в рейтинге ATP).

Предстоящий поединок станет шестым в истории личных встреч между Медведевым и Алькарасом. В пяти предыдущих матчах три победы одержал испанский теннисист, две — на счету россиянина.

Личные встречи:

01.07.2021. Уимблдон, трава. 1/32 финала.

Даниил Медведев (Россия) — Карлос Алькарас (Испания) — 6:4, 6:1, 6:2.

20.03.2023. Индиан-Уэллс, хард. Финал.

Даниил Медведев — Карлос Алькарас — 3:6, 2:6.

14.07.2023. Уимблдон, трава. Полуфинал.

Даниил Медведев — Карлос Алькарас — 3:6, 3:6, 3:6.

09.09.2023. US Open — 2023. Полуфинал.

Даниил Медведев — Карлос Алькарас — 7:6(7:3), 6:1, 3:6, 6:3.

17.11.2023. Итоговый турнир ATP. Милан (Италия). Групповой турнир.

Даниил Медведев (Россия) — Карлос Алькарас (Испания) — 6:4, 6:4.