Даниил Медведев — Карлос Алькарас: история встреч финалистов «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

В ночь с 17 на 18 марта на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) состоится финальный матч между российским теннисистом, четвёртой ракеткой мира Даниилом Медведевым и испанцем Карлосом Алькарасом (второй в рейтинге ATP).
Предстоящий поединок станет шестым в истории личных встреч между Медведевым и Алькарасом. В пяти предыдущих матчах три победы одержал испанский теннисист, две — на счету россиянина.
Личные встречи:
01.07.2021. Уимблдон, трава. 1/32 финала.
Даниил Медведев (Россия) — Карлос Алькарас (Испания) — 6:4, 6:1, 6:2.
20.03.2023. Индиан-Уэллс, хард. Финал.
Даниил Медведев — Карлос Алькарас — 3:6, 2:6.
14.07.2023. Уимблдон, трава. Полуфинал.
Даниил Медведев — Карлос Алькарас — 3:6, 3:6, 3:6.
09.09.2023. US Open — 2023. Полуфинал.
Даниил Медведев — Карлос Алькарас — 7:6(7:3), 6:1, 3:6, 6:3.
17.11.2023. Итоговый турнир ATP. Милан (Италия). Групповой турнир.
Даниил Медведев (Россия) — Карлос Алькарас (Испания) — 6:4, 6:4.