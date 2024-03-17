Зендея и Том Холланд станут зрителями финальных матчей в Индиан-Уэллсе

Американская актриса Зендея и английский актёр Том Холланд приехали в Индиан-Уэллс на финал теннисных турниров WTA-1000 и «Мастерс».

В эти минуты проходит матч за титул турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) между представительницей Польши Игой Свёнтек и греческой теннисисткой Марией Саккари. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей победительницей турнира является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которая в финале прошлого года обыграла белоруску Арину Соболенко.

А в ночь с 17 на 18 марта на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) состоится финальный матч между российским теннисистом, четвёртой ракеткой мира Даниилом Медведевым и испанцем Карлосом Алькарасом (второй в рейтинге ATP).