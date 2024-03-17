Ига Свёнтек уверенно обыграла Марию Саккари в финале турнира в Индиан-Уэллсе

Сегодня, 17 марта, состоялся финальный матч турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек одержала победу над девятой ракеткой мира из Греции Марией Саккари. Матч закончился со счётом 6:4, 6:0.
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Теннисистки провели на корте 1 час 8 минут. За это время Ига Свёнтек выполнила два эйса, реализовала четыре брейк-пойнта из семи и допустила две двойные ошибки. На счету Саккари одна подача навылет, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.
Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составил $ 8,9 млн. Ранее Мария Саккари трижды побеждала Игу Свёнтек в очном противостоянии: на «Ролан Гаррос», в Остраве и на Итоговом чемпионате WTA (все встречи прошли в 2021 году). Польская теннисистка же была сильнее представительницы Греции дважды: в 2022 году на турнирах в Дохе и Индиан-Уэллсе.
- 17 марта 2024
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