Ига Свёнтек одержала 19-ю победу в 23 финалах турниров категории WTA

Первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек стала игроком с наибольшим количеством титулов после 23 сыгранных финалов категории WTA. Теннисистка одержала 19 побед и уступила лишь в четырёх поединках.

Сегодня, 17 марта, состоялся финальный матч турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Свёнтек одержала победу над девятой ракеткой мира из Греции Марией Саккари. Матч закончился со счётом 6:4, 6:0.

Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составил $ 8,9 млн. Ранее Мария Саккари трижды побеждала Игу Свёнтек в очном противостоянии: на «Ролан Гаррос», в Остраве и на Итоговом чемпионате WTA (все встречи прошли в 2021 году). Польская теннисистка же была сильнее представительницы Греции дважды: в 2022 году на турнирах в Дохе и Индиан-Уэллсе.