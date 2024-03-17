Свёнтек стала третьей двукратной чемпионкой Индиан-Уэллса в возрасте до 23 лет

Первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек стала третьей теннисисткой, завоевавшей более одного титула на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) в возрасте до 23 лет.

Сегодня, 17 марта, 22-летняя Свёнтек в финале турнира в Индиан-Уэллсе обыграла Марию Саккари из Греции (6:4, 6:0) и стала двукратной чемпионкой соревнований. До неё по две победы на турнире в возрасте до 23 лет одерживали американка Серена Уильямс и Ким Клейстерс из Бельгии.

Теннисистки, завоевавшие более двух титулов в Индиан-Уэллсе в возрасте до 23 лет:

1. Серена Уильямс (США) — 1999, 2001 (20 лет на момент второй победы в Индиан-Уэллсе).

2. Ким Клейстерс (Бельгия) — 2003, 2005 (21 год).

3. Ига Свёнтек (Польша) — 2022, 2024 (22 года).