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Свёнтек стала третьей двукратной чемпионкой Индиан-Уэллса в возрасте до 23 лет

Свёнтек стала третьей двукратной чемпионкой Индиан-Уэллса в возрасте до 23 лет
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Первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек стала третьей теннисисткой, завоевавшей более одного титула на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) в возрасте до 23 лет.

Сегодня, 17 марта, 22-летняя Свёнтек в финале турнира в Индиан-Уэллсе обыграла Марию Саккари из Греции (6:4, 6:0) и стала двукратной чемпионкой соревнований. До неё по две победы на турнире в возрасте до 23 лет одерживали американка Серена Уильямс и Ким Клейстерс из Бельгии.

Теннисистки, завоевавшие более двух титулов в Индиан-Уэллсе в возрасте до 23 лет:

1. Серена Уильямс (США) — 1999, 2001 (20 лет на момент второй победы в Индиан-Уэллсе).

2. Ким Клейстерс (Бельгия) — 2003, 2005 (21 год).

3. Ига Свёнтек (Польша) — 2022, 2024 (22 года).

Индиан-Уэллс (ж). Финал
17 марта 2024, воскресенье. 21:10 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		0
         
Мария Саккари
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
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