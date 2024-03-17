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Ига Свёнтек подвела итоги финального матча турнира в Индиан-Уэллсе

Ига Свёнтек подвела итоги финального матча турнира в Индиан-Уэллсе
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Первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек подвела итоги финального матча турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

«Невероятно снова оказаться на пьедестале. Поздравляю Марию. Она один из тех игроков, которые всегда борются и переживают взлёты и падения. Для меня важно то, как спортсмены ведут себя вне корта. Ты действительно одна из самых добрых людей в раздевалке. Спасибо, что делаешь тур лучше. Также поздравляю твою команду. Надеюсь, вы вместе добьётесь больших успехов», — сказала Свёнтек после матча.

Напомним, сегодня, 17 марта, состоялся финальный матч турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Свёнтек одержала победу над девятой ракеткой мира из Греции Марией Саккари. Матч закончился со счётом 6:4, 6:0.

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