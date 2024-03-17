«Надеюсь, мы сможем чаще встречаться в финалах». Саккари — после поражения от Свёнтек

Девятая ракетка мира из Греции Мария Саккари подвела итоги финального матча турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

«Жаль, что у меня не вышло оказать настоящее сопротивление. Игра получилась очень короткой для болельщиков. Спасибо, Ига, ты потрясающий игрок. Очень хороший человек, невероятный чемпион. Ты достойна самого лучшего. Ты и твоя команда совершили нечто невероятное. Надеюсь, мы сможем чаще встречаться в финалах. Желаю тебе удачи!» — сказала Саккари после матча.

Напомним, сегодня, 17 марта, состоялся финальный матч турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек одержала победу над Марией Саккари. Матч закончился со счётом 6:4, 6:0. Теннисистки провели на корте 1 час 8 минут.