Шарапова посетила матч Медведева с Алькарасом в финале турнира в Индиан-Уэллсе

Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова посетила матч соотечественника Даниила Медведева с испанцем Карлосом Алькарасом в финале турнира в Индиан-Уэллсе.
Фото: Скриншот из трансляции
Напомним, Медведев на тай-брейке проиграл первый сет со счётом 6:7 (5:7).
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В полуфинале Алькарас обыграл итальянца Янника Синнера, а Медведев одержал победу над американцем Тимом Полом. Отметим, Алькарас является действующим победителем турнира, а в финальном матче прошлого года он обыграл именно Медведева.
Напомним, Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Россиянка объявила о завершении карьеры в феврале 2020 года.
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