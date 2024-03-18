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Шарапова посетила матч Медведева с Алькарасом в финале турнира в Индиан-Уэллсе

Шарапова посетила матч Медведева с Алькарасом в финале турнира в Индиан-Уэллсе
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Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова посетила матч соотечественника Даниила Медведева с испанцем Карлосом Алькарасом в финале турнира в Индиан-Уэллсе.

Фото: Скриншот из трансляции

Напомним, Медведев на тай-брейке проиграл первый сет со счётом 6:7 (5:7).

Индиан-Уэллс (м). Финал
18 марта 2024, понедельник. 00:10 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
6 5 		1
7 7 		5
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

В полуфинале Алькарас обыграл итальянца Янника Синнера, а Медведев одержал победу над американцем Тимом Полом. Отметим, Алькарас является действующим победителем турнира, а в финальном матче прошлого года он обыграл именно Медведева.

Напомним, Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Россиянка объявила о завершении карьеры в феврале 2020 года.

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