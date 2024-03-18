Медведев высказался о поражении в финальном матче турнира в Индиан-Уэллсе с Алькарасом

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение в финальном матче турнира в Индиан-Уэллсе с представителем Испании Карлосом Алькарасом (6:7 (5:7), 1:6).

«Я поздравляю Карлоса и его команду с заслуженной победой. Надеюсь, однажды вы дадите мне выступить в Индиан-Уэллсе немного лучше, ну или мы не встретимся в финале. Пока что это так не работает. К сожалению, сегодня на матче не было моих жены и дочери — они летели в самолёте. Возможно, из-за этого я не получил от них заряда энергии, раз они были в воздухе», — сказал Медведев в послематчевом интервью.

Напомним, испанский теннисист Карлос Алькарас второй год подряд обыграл россиянина Даниила Медведева в финале турнира в Индиан-Уэллсе.