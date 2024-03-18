Медведев высказался о поражении в финальном матче турнира в Индиан-Уэллсе с Алькарасом
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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение в финальном матче турнира в Индиан-Уэллсе с представителем Испании Карлосом Алькарасом (6:7 (5:7), 1:6).
Индиан-Уэллс (м). Финал
18 марта 2024, понедельник. 00:10 МСК
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
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Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Я поздравляю Карлоса и его команду с заслуженной победой. Надеюсь, однажды вы дадите мне выступить в Индиан-Уэллсе немного лучше, ну или мы не встретимся в финале. Пока что это так не работает. К сожалению, сегодня на матче не было моих жены и дочери — они летели в самолёте. Возможно, из-за этого я не получил от них заряда энергии, раз они были в воздухе», — сказал Медведев в послематчевом интервью.
Напомним, испанский теннисист Карлос Алькарас второй год подряд обыграл россиянина Даниила Медведева в финале турнира в Индиан-Уэллсе.
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