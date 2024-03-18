Карлос Алькарас повторил редкое достижение Бориса Беккера 36-летней давности

Вторая ракетка мира и победитель двух турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас стал вторым теннисистом в истории турнира, который выиграл мужской одиночный разряд подряд за несколько лет до того, как ему исполнился 21 год, сообщает Opta Sport.
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По информации источника, успешно защитив свой титул на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), Алькарас повторил достижение немецкого теннисиста Бориса Беккера в 1987-1988 годах.
Напомним, в финальном матче турнира 2024 года Алькарас обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:6 (7:5), 6:1. В прошлом году Медведев и Алькарас также сошлись в финальном матче этого турнира, где испанец одержал победу со счётом 6:3, 6:2.
Это стала шестая очная встреча между Медведевым и Алькарасом, в которых со счётом 4:2 лидирует испанец.
За победу в финале турнира в Индиан-Уэллсе 2024 года Алькарас получит $ 1,1 млн и 1000 рейтинговых очков. Медведев, в свою очередь, получит 650 рейтинговых очков и $ 585 тыс. призовых. Ранее в полуфинале Алькарас обыграл итальянца Янника Синнера, а Медведев одержал победу над американцем Тимом Полом.
Алькарас показал, как восстанавливается после травмы:
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