Карлос Алькарас повторил редкое достижение Бориса Беккера 36-летней давности

Вторая ракетка мира и победитель двух турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас стал вторым теннисистом в истории турнира, который выиграл мужской одиночный разряд подряд за несколько лет до того, как ему исполнился 21 год, сообщает Opta Sport.

По информации источника, успешно защитив свой титул на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), Алькарас повторил достижение немецкого теннисиста Бориса Беккера в 1987-1988 годах.

Напомним, в финальном матче турнира 2024 года Алькарас обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:6 (7:5), 6:1. В прошлом году Медведев и Алькарас также сошлись в финальном матче этого турнира, где испанец одержал победу со счётом 6:3, 6:2.

Это стала шестая очная встреча между Медведевым и Алькарасом, в которых со счётом 4:2 лидирует испанец.

За победу в финале турнира в Индиан-Уэллсе 2024 года Алькарас получит $ 1,1 млн и 1000 рейтинговых очков. Медведев, в свою очередь, получит 650 рейтинговых очков и $ 585 тыс. призовых. Ранее в полуфинале Алькарас обыграл итальянца Янника Синнера, а Медведев одержал победу над американцем Тимом Полом.

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