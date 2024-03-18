Даниил Медведев проиграл пятый подряд финал на турнирах ATP

Российский теннисист, четвёртая ракетка мира Даниил Медведев в финальном матче турнира 2024 года проиграл испанскому теннисисту, второй ракетке мира и победителю двух турниров «Большого шлема» Карлосу Алькарасу со счётом 6:7 (5:7), 1:6, что стало пятым подряд неудачным результатом в финалах турниров ATP.
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Отметим, россиянин трижды уступал в финалах итальянцу Яннику Синнеру и по одному разу — сербу Новаку Джоковичу и Алькарасу.
Также добавим, что этот финал стал шестой очной встречей между Медведевым и Алькарасом, в которых со счётом 4-2 лидирует испанец.
За победу в финале турнира в Индиан-Уэллсе 2024 года Алькарас получит $ 1,1 млн и 1000 рейтинговых очков. Медведев, в свою очередь, получит 650 рейтинговых очков и $ 585 тыс. призовых. Ранее в полуфинале Алькарас обыграл итальянца Янника Синнера, а Медведев одержал победу над американцем Томми Полом.
Даниил Медведев с женой изучает подводный мир:
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