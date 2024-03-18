Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев проиграл пятый подряд финал на турнирах ATP

Даниил Медведев проиграл пятый подряд финал на турнирах ATP
Аудио-версия:
Комментарии

Российский теннисист, четвёртая ракетка мира Даниил Медведев в финальном матче турнира 2024 года проиграл испанскому теннисисту, второй ракетке мира и победителю двух турниров «Большого шлема» Карлосу Алькарасу со счётом 6:7 (5:7), 1:6, что стало пятым подряд неудачным результатом в финалах турниров ATP.

Индиан-Уэллс (м). Финал
18 марта 2024, понедельник. 00:10 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		1
7 7 		6
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Отметим, россиянин трижды уступал в финалах итальянцу Яннику Синнеру и по одному разу — сербу Новаку Джоковичу и Алькарасу.

Также добавим, что этот финал стал шестой очной встречей между Медведевым и Алькарасом, в которых со счётом 4-2 лидирует испанец.

За победу в финале турнира в Индиан-Уэллсе 2024 года Алькарас получит $ 1,1 млн и 1000 рейтинговых очков. Медведев, в свою очередь, получит 650 рейтинговых очков и $ 585 тыс. призовых. Ранее в полуфинале Алькарас обыграл итальянца Янника Синнера, а Медведев одержал победу над американцем Томми Полом.

Материалы по теме
Карлос Алькарас повторил редкое достижение Бориса Беккера 36-летней давности
Сетка турнира ATP-1000 в Индиан-Уэллсе

Даниил Медведев с женой изучает подводный мир:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android