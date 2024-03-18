Веснина высказалась о поражении Медведева от Алькараса в финале турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка, заслуженный мастер спорта и олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина прокомментировала поражение россиянина Даниила Медведева от испанца Карлоса Алькараса в финале турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).
«Алькарас провёл потрясающие две недели. На протяжении всего турнира он играл очень здорово, прибавлял от матча к матчу. Как мне кажется, Алькарасу очень подходят условия Индиан-Уэллса — он играет очень вдохновенно и уверенно, мяч летит так, как надо.
У Дани много чего не получалось в этом матче. Где-то были обидные невынужденные ошибки, когда у него был шанс брейкануть Алькараса, немного не использовал возможность выровнять ситуацию и не работала подача. Данина подача — это его оружие номер один, и оно его немного подвело.
Но это была супернеделя для Дани. Два года подряд играть в финале Индиан-Уэллса — это очень круто. Алькарас просто был очень хорош на этом турнире», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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