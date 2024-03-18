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Алькарас поделился эмоциями после победы в Индиан-Уэллсе

Алькарас поделился эмоциями после победы в Индиан-Уэллсе
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Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал свою победу на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). В финале он обыграл россиянина, четвёртую ракетку мира Даниила Медведева со счётом 7:6 (7:5), 6:1.

«Я так рад выиграть титул в Индиан-Уэллсе! Прежде всего, я показал свой уровень на этой неделе в матчах против лучших теннисистов в мире! Это так много значит для меня! Ваша поддержка снова была жизненно важна!» — написал Алькарас в своём аккаунте в соцсетях.

Индиан-Уэллс (м). Финал
18 марта 2024, понедельник. 00:10 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		1
7 7 		6
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

За победу в финале турнира в Индиан-Уэллсе 2024 года Алькарас получит $ 1,1 млн и 1000 рейтинговых очков. Медведев, в свою очередь, получит 650 рейтинговых очков и $ 585 тыс. призовых. Ранее в полуфинале Алькарас обыграл итальянца Янника Синнера, а Медведев одержал победу над американцем Томми Полом.

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