Алькарас поделился эмоциями после победы в Индиан-Уэллсе

Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал свою победу на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). В финале он обыграл россиянина, четвёртую ракетку мира Даниила Медведева со счётом 7:6 (7:5), 6:1.

«Я так рад выиграть титул в Индиан-Уэллсе! Прежде всего, я показал свой уровень на этой неделе в матчах против лучших теннисистов в мире! Это так много значит для меня! Ваша поддержка снова была жизненно важна!» — написал Алькарас в своём аккаунте в соцсетях.

За победу в финале турнира в Индиан-Уэллсе 2024 года Алькарас получит $ 1,1 млн и 1000 рейтинговых очков. Медведев, в свою очередь, получит 650 рейтинговых очков и $ 585 тыс. призовых. Ранее в полуфинале Алькарас обыграл итальянца Янника Синнера, а Медведев одержал победу над американцем Томми Полом.