Кафельников рассказал, что нужно Медведеву, чтобы конкурировать с Алькарасом и Синнером

Бывший теннисист, экс первая ракетка мира и чемпион двух турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников поделился мнением о перспективах россиянина Даниила Медведева возглавить рейтинг ATP. На данный момент Медведев является четвёртой ракеткой мира.

«Чтобы Медведеву наконец одержать победу в финале крупного турнира, как ни странно, нужно просто выиграть в решающем матче. Не знаю, что ещё тут добавить. Трудно анализировать такие моменты, в них может только сам Даня разобраться. Считаю, что Медведев ещё может прибавить. Ему только 28 лет, можно сказать, что он в самом расцвете сил. Даже учитывая, что уже появились очень сильные молодые теннисисты, те же Алькарас и Синнер, Медведев может спокойно продолжать с ними конкурировать и бороться за первую строчку мирового рейтинга. Почему нет? Для этого нужно ещё лучше работать над собой», — приводит слова Кафельникова Legalbet.

В ночь с 17 на 18 марта Медведев в финале турнира в Индиан-Уэллсе проиграл испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 6:7 (5:7), 1:6.