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Дмитриева: Алькарас — энергичный теннисист, у него было больше шансов в матче с Медведевым

Дмитриева: Алькарас — энергичный теннисист, у него было больше шансов в матче с Медведевым
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18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева высказалась о поражении четвёртой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева от испанского спортсмена Карлоса Алькараса (второй в рейтинге ATP) в финале турнира серии «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). Дмитриева отметила, что россиянин утратил энтузиазм во втором сете встречи.

«Был равный первый сет, в котором всё решил один мяч. А во втором сете, мне показалось, у Даниила не было того энтузиазма, поэтому рассчитывать на окончательный успех было крайне сложно.

Не хватило мотивации? Нет. Алькарас — сильный, молодой, энергичный игрок, конечно, тут у него шансов было побольше», — приводит слова Дмитриевой Metaratings.

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