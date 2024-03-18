Чемпионская гонка ATP: Алькарас — третий, следом за Медведевым, Джокович покинул топ-10

Испанский теннисист, вторая ракетка мира Карлос Алькарас после победы на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) переместился с 19-го на 3-е место в обновлённом рейтинге Чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов. Поднялся на семь строчек и вошёл в топ-10 американец Томми Пол, дошедший в Индиан-Уэллсе до полуфинала.

Покинул первую десятку рейтинга первая ракетка мира серб Новак Джокович (11-я позиция). Также за пределами топ-10 оказались поляк Хуберт Хуркач, опустившийся с 9-го места на 11-е, и Александр Бублик из Казахстана (с 10-го на 12-е).

Российский теннисист Даниил Медведев сохранил вторую строчку в Чемпионской гонке ATP, а Андрей Рублёв потерял одну позицию (6-е место).

Возглавляет Чемпионскую гонку ATP итальянский теннисист Янник Синнер.

Чемпионская гонка ATP, 18 марта:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 2500 очков.

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 2150.

3 (19). Карлос Алькарас (Испания) — 1500.

4 (3). Александр Зверев (Германия) — 1435.

5 (3). Алекс де Минор (Австралия) — 1395.

6 (5). Андрей Рублёв (Россия)— 1050.

7 (6). Себастьян Баэс (Аргентина) — 1050.

8 (7). Уго Умбер (Франция) — 975.

9 (16). Томми Пол (США) — 965.

10 (11). Каспер Рууд (Норвегия) — 925…

18 (14). Карен Хачанов (Россия) — 610.