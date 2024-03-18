25-летняя Арина Соболенко уже 200 недель находится в топ-10 рейтинга WTA

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» белорусская теннисистка Арина Соболенко начала 200-ю в карьере неделю в топ-10 рейтинга WTA. В данный момент она является второй ракеткой мира, уступая лидеру, представительнице Польши Иге Свёнтек более 2,5 тысячи очков.

Впервые Соболенко поднялась в топ-10 рейтинга в январе 2019 года. При этом 87 недель Арина провела в топ-2, в том числе восемь недель в качестве первой ракетки мира.

Напомним, Соболенко (2) неудачно выступила на завершившемся турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Арина сенсационно не сумела преодолеть 1/8 финала соревнований, со счётом 3:6, 6:3, 2:6 проиграв 23-й ракетке мира 22-летней американке Эмме Наварро (23). Данный факт позволил Свёнтек сместить Соболенко с первого места в Чемпионской гонке WTA.