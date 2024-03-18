Свёнтек — о встрече с Зендеей: она может тренироваться со мной в любое время, если захочет

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек высказалась о встрече с американской актрисой Зендеей после победы на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

«Я уже привыкла ко всему этому послематчевому безумию. Конечно, встреча с Зендеей — это что-то невероятное. Но, с другой стороны, она такой же человек, как и все мы. Так что я просто рада, что она наслаждается теннисом. У неё, кстати, выходит фильм, связанный с теннисом («Претенденты». – Прим. «Чемпионата»). Наверняка он будет очень интересным. Она может потренироваться со мной в любое время, если захочет (смеётся).

Но, конечно, это было весело, и она действительно прекрасный человек. Я очень благодарна, что нахожусь на том этапе своей жизни, когда могу встретить таких людей», — сказала Свёнтек на пресс-конференции.

Напомним, в финале соревнований Свёнтек одержала победу над греческой спортсменкой Марией Саккари со счётом 6:4, 6:0. Зендея присутствовала на этом матче и поздравила Свёнтек с победой. Напомним, звезда фильмов о Человеке-пауке ранее сыграла роль в фильме о теннисе «Претенденты», премьера которого запланирована на апрель текущего года.