Ига Свёнтек: очень горжусь тем, как справляюсь со всеми вызовами

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек после победы на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе заявила, что довольна тем, как справляется со всеми вызовами в своей спортивной карьере.

— Вы выиграли этот турнир два года назад, а затем Эшли Барти объявила о своём уходе из спорта, и вы поднялись на первую строчку рейтинга. С тех пор, за исключением пары недель, вы остаётесь №1. Если оглянуться на эти два года, чем вы гордитесь больше всего? Помните ли вы о том времени, когда впервые стали первой ракеткой мира?

— Честно говоря, я помню всё. Это было невероятно. Я очень горжусь тем, как я справилась со всеми вызовами, с которыми мне пришлось столкнуться.

Сначала я стала первой в мире, затем привыкла к этому, начала использовать эту уверенность на корте, стала целью №1 для многих игроков, которые хотели победить именно меня, а следующий сезон вновь начала в качестве первой ракетки мира. Так что я очень горжусь тем, как со всем справилась, — сказала Свёнтек на пресс-конференции.

Напомним, в финале соревнований Свёнтек одержала победу над греческой спортсменкой Марией Саккари со счётом 6:4, 6:0.