Фото: Зендея и Ига Свёнтек встретились на турнире в Индиан-Уэллсе

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек сфотографировалась с американской актрисой Зендеей после победы на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

В финале соревнований Свёнтек одержала победу над греческой спортсменкой Марией Саккари со счётом 6:4, 6:0. Зендея присутствовала на этом матче и поздравила Свёнтек с победой. Напомним, звезда фильмов о Человеке-пауке ранее сыграла роль в фильме о теннисе «Претенденты» (Challengers), премьера которого запланирована на текущий год.

Свёнтек стала третьей теннисисткой, завоевавшей более одного титула на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе в возрасте до 23 лет. До неё по две победы на турнире в возрасте до 23 лет одерживали американка Серена Уильямс и Ким Клейстерс из Бельгии.