Саккари: в матчах со Свёнтек нужно использовать шансы, которые она даёт, иначе «чао-чао»

Девятая ракетка мира из Греции Мария Саккари высказалась о поражении в финале турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

«Чтобы выиграть у неё, не нужно сыграть идеально, просто в матчах с ней у вас будет намного меньше шансов. Вот и всё.

Думаю, в этом и заключается разница между топ-игроками и игроками с рейтингом пониже. Например, когда ты играешь с Игой, Соболенко, Рыбакиной, со всеми топ-игроками, с Коко (Гауфф), Джесс (Пегулой), у тебя будет два-три шанса в матче, и ты должен ими воспользоваться. Если ты их не реализуешь, то, как я говорю, «чао-чао».

Что касается Иги, она играет агрессивно, но в то же время надёжно. Ты обязан использовать те шансы, которые она тебе даёт», — сказала Саккари на пресс-конференции.

Напомним, в финале соревнований греческая спортсменка уступила Свёнтек со счётом 4:6, 0:6.