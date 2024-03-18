Тарпищев объяснил, почему Джокович отказался посетить матч Россия — Сербия в Москве

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о том, что 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович отказался от приглашения на товарищеский матч футбольных сборных России и Сербии, который пройдёт в Москве 21 марта. Именно Тарпищев отправлял Джоковичу данное приглашение.

«Несмотря на то что он снялся с турнира в Майами, он не полетит в Россию на футбол, конечно же. В этом нет смысла. Американская серия продолжается, ему нужно быть там. Прилетать к нам ему просто нет смысла», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Отметим, что после снятия с «Мастерса» в Майами в официальном расписании Джоковича нет турниров ATP в США. Далее Новак сыграет на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако).