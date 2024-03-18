Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

20-летняя Мария Тимофеева вышла в основную сетку турнира в Майами, разгромив Корпач

20-летняя Мария Тимофеева вышла в основную сетку турнира в Майами, разгромив Корпач
Комментарии

99-я ракетка мира, 20-летняя российская теннисистка Мария Тимофеева пробилась в основную сетку турнира категории WTA-1000 в Майами (США), успешно преодолев квалификационный раунд.

В финале квалификации Тимофеева (22) со счётом 6:2, 6:1 разгромила 77-ю ракетку мира, представительницу Германии Тамару Корпач (2). Встреча теннисисток продлилась 1 час и 24 минуты. Тимофеева два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Корпач ни одного эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

Основной турнир в Майами пройдёт с 19 по 30 марта. Его действующей чемпионкой является чешка Петра Квитова. Первая соперница Тимофеевой в основе определится позднее.

Материалы по теме
Медведев проиграл пятый финал подряд. Теперь — Алькарасу в Индиан-Уэллсе
Медведев проиграл пятый финал подряд. Теперь — Алькарасу в Индиан-Уэллсе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android