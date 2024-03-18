Прошла жеребьёвка «Мастерса» в Майами, где Даниилу Медведеву предстоит защита титула

Состоялась жеребьёвка турнира серии «Мастерс» в Майами (США), который пройдёт с 20 по 31 марта. Его действующим чемпионом является чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев. На старте соревнований Медведев (3) сразится с победителем матча Макс Пёрселл (Австралия) – Мартон Фучович (Венгрия).

Посев соревнований возглавил двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас. Он пропустит первый раунд, а во втором сразится либо с Александаром Вукичем (Австралия), либо с Роберто Карбальес-Баэной.

Второй номер посева получил третья ракетка мира итальянец Янник Синнер. Во втором круге он встретится с победителем матча Педро Качин (Аргентина) – Q.

Также на турнире выступят такие российские теннисисты, как Андрей Рублёв (5) и Карен Хачанов (15). Они оба пропустят первый раунд. Во втором круге Рублёв сразится с победителем матча Томаш Махач (Чехия) — Дарвин Бланш (США), а Хачанов — либо с Ласло Джере (Сербия), либо с Q.

Некоторые матчи первого круга на «Мастерсе» в Майами:

Роман Сафиуллин (Россия) – Q;

Александр Шевченко (Казахстан) – Даниэль-Элаи Галан (Колумбия);

Павел Котов (Россия) – Люка Ван Аш (Франция);

Энди Маррей (Великобритания) – Маттео Берреттини (Италия).