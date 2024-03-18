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«Надо отдать должное Медведеву!» Беккер отреагировал на итоги «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист, а ныне тренер Борис Беккер отреагировал на результат финала турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

Напомним, престижный титул защитил двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас (2). В финале он со счётом 7:6 (7:5), 6:1 обыграл чемпиона US Open – 2021, четвёртую ракетку мира россиянина Даниила Медведева (4).

«Поздравляю Карлоса Алькараса! Возвращается к своей лучшей форме… Но мы также должны отдать должное Даниилу Медведеву!» — написал Беккер в своих социальных сетях.

Отметим, что по ходу соревнований в Индиан-Уэллсе Медведеву удалось обыграть Роберто Карбальес-Баэну, Себастьяна Корду (29), Григора Димитрова (13), Хольгера Руне (7) и Томми Пола (17).