Паула Бадоса: проявление уязвимости является признаком мужества и отваги

Бывшая вторая ракетка мира, 26-летняя испанская теннисистка Паула Бадоса поделилась в социальных сетях философскими мыслями.

«Проявление уязвимости является признаком мужества и отваги», — написала Бадоса в своих социальных сетях.

В данный момент Бадоса занимает 80-ю строчку рейтинга WTA. В последний раз Паула выходила на корт на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В стартовом поединке Бадоса встречалась со 181-м номером мирового рейтинга швейцаркой Лулу Сун (WC). Сун выиграла первую партию со счётом 6:4, после чего Паула приняла решение завершить борьбу. Испанка не могла сдержать слёз при общении с докторами, которые вышли к ней на корт. Позднее Бадоса снялась с турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) до его старта.