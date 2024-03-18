Тим Хенмэн прокомментировал снятие Джоковича с «Мастерса» в Майами

Бывшая четвёртая ракетка мира британец Тим Хенмэн высказался о снятии серба Новака Джоковича с «Мастерса» в Майами (США).

«Учитывая, что он так часто находится вдали от своих детей, он действительно по ним очень скучает. В этом ли причина снятия, я не уверен.

На самом деле причина может быть любой, потому что он не сказал ничего конкретного, но он много говорил об этом в Австралии. Он рассказывал, что скучает по ним, когда их нет рядом, что не быть рядом — это огромная жертва.

Он хочет, чтобы они видели, как он играет в теннис, конечно, но нахождение в кругу семьи для него не менее важно. Он и так выиграл всё. Так уж необходим ещё один титул в Майами? Нужно ли вообще играть, если ты не чувствуешь себя на все 100%? Конечно, нет.

В некотором смысле это довольно показательно, потому что можно было бы легко сказать: «У меня немного болит локоть, слишком тяжёлые мячи — я возьму отпуск».

И никто бы ничего не сказал, но, когда ты идёшь таким путём, говоря о балансе между профессиональной и личной жизнью, это приводит к большему количеству спекуляций.

Так что будем держать кулачки, чтобы он разобрался со всеми проблемами и вернулся на корт как можно скорее», — приводит слова Хенмэна портал Tennis365.