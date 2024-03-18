Тарпищев объяснил поражение Даниила Медведева в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о поражении чемпиона US Open – 2021, четвёртой ракетки мира россиянина Даниила Медведева от испанца Карлоса Алькараса в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).

«Выступление Медведева абсолютно нормальное. На поражение от Алькараса повлияли несколько факторов. Во-первых, Медведев не был свежим к финалу, потому что провёл больший объём на теннисном корте. И, во-вторых, Алькарас превосходил Даниила на первой подаче. На второй сет Медведева просто не хватило. Алькарас был более мобильным и быстрым. Тактически Медведев играл грамотно и плотно, мог побеждать в первом сете, если бы удержал свою подачу после брейка.В принципе, Медведев сыграл достойно, защитил очки за финал. Турнир в Индиан-Уэллс, конечно, важный, но стоит в сроки, когда игроки набирают форму. Они не делают его главным турниром, чтобы обязательно выиграть», — приводит слова Тарпищева Sport24.