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Тарпищев объяснил поражение Даниила Медведева в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Тарпищев объяснил поражение Даниила Медведева в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о поражении чемпиона US Open – 2021, четвёртой ракетки мира россиянина Даниила Медведева от испанца Карлоса Алькараса в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).

«Выступление Медведева абсолютно нормальное. На поражение от Алькараса повлияли несколько факторов. Во-первых, Медведев не был свежим к финалу, потому что провёл больший объём на теннисном корте. И, во-вторых, Алькарас превосходил Даниила на первой подаче. На второй сет Медведева просто не хватило. Алькарас был более мобильным и быстрым. Тактически Медведев играл грамотно и плотно, мог побеждать в первом сете, если бы удержал свою подачу после брейка.В принципе, Медведев сыграл достойно, защитил очки за финал. Турнир в Индиан-Уэллс, конечно, важный, но стоит в сроки, когда игроки набирают форму. Они не делают его главным турниром, чтобы обязательно выиграть», — приводит слова Тарпищева Sport24.

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