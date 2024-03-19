Даниил Медведев высоко оценил перспективы на «Шлемах» Алькараса и Синнера

Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о перспективах испанца Карлоса Алькараса и итальянца Янника Синнера.

«Карлос и Янник уже заявили о себе, дали понять, что постараются выиграть как можно больше турниров. Всегда возникает вопрос: выиграют ли они 9, 10, 12 «Шлемов», что уже просто потрясающе, или замахнутся на 25, чтобы обойти Новака (Джоковича), а это чуть более значимое количество. Неизвестно. Кто знает?

Может, в 30 лет Карлос скажет: «Я устал от тенниса, я заканчиваю». А может, будет играть до 45, и медицина улучшится настолько, что будет такая возможность. Сложно ответить на этот вопрос, но я уверен, что у Карлоса и Янника будет много побед на «Шлемах». Но надеюсь, что, пока я играю, я буду иногда их побеждать, хоть это и очень сложная задача», — сказал Медведев на пресс-конференции после поражения от Алькараса в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.