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Навратилова — о поражении Джоковича от Нарди: после АО Новак выпал из игрового ритма

Навратилова — о поражении Джоковича от Нарди: после АО Новак выпал из игрового ритма
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18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова высказалась о раннем вылете Новака Джоковича с «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).

Напомним, в 1/16 финала серб уступил итальянцу Луке Нарди со счётом 4:6, 6:3, 3:6.

«Синнер провел безупречный матч в Австралии, а это то, что нужно, чтобы победить Новака Джоковича.
А после этого Новак шесть недель отдыхал, и это здорово, что он может так отдыхать, но это приводит к потере формы.

Он отдохнул, но немного выпал из игрового ритма. Нужны матчи, чтобы вернуться в привычное русло, а Новак столкнулся с парнем, который в тот день показал свой максимум. С возрастом случается так, что плохие дни становятся ещё хуже.

Сомнения всегда будут. Даже если у вас их нет, СМИ напомнят вам об этом. Я бы не беспокоилась об этом, будь у меня менталитет Новака, поэтому я уверена, что и он совсем не переживает по этому поводу», — приводит слова Навратиловой портал Tennis365.

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