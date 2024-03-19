«Очень приятно вернуться». Даниил Медведев прибыл в Майами

Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сообщил о прибытии в Майами (США).

«Привет, Майами! Очень приятно вернуться», — написал Медведев на своей странице в социальных сетях.

Российский теннисист выступит на турнире серии «Мастерс», который стартует в Майами завтра, 20 марта. Медведев начнёт свой путь на соревнованиях со второго круга, где сыграет с победителем противостояния Макс Пёрселл (Австралия) — Мартон Фучович (Венгрия). Медведев является действующим чемпионом «Мастерса» в Майами.

Ранее Медведев выступил на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США). Российский спортсмен дошёл до финала соревнований, где проиграл второй ракетке мира представителю Испании Карлосу Алькарасу.