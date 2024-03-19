Вудбридж: у Алькараса ещё нет способности Джоковича диктовать свои условия на корте

16-кратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде, бывший австралийский теннисист Тодд Вудбридж поделился мнением о второй ракетке мира, испанском теннисисте Карлосе Алькарасе.

«Сейчас у Карлоса период примирения со славой, деньгами, известностью, давлением, тайм-менеджментом. Он молод, у него ещё нет способности Джоковича диктовать свои условия на корте. У него есть блеск, энергия, молодость, атлетизм и точность удара, но он всё ещё находится в процессе формирования. При этом Карлос способен преодолеть все проблемы, которые у него есть», — приводит слова Вудбриджа Tennis infinity со ссылкой на Five in Focus.

Напомним, ранее Карлос Алькарас стал победителем турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).