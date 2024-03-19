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«Никто не знает, сколько нам отведено в этой жизни». Кафельников — о смерти Уткина

«Никто не знает, сколько нам отведено в этой жизни». Кафельников — о смерти Уткина
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Бывший теннисист, экс первая ракетка мира и чемпион двух турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников отреагировал на смерть спортивного комментатора Василия Уткина, о которой стало известно сегодня, 19 марта.

«Любите своих близких, пусть и они вас тоже любят! Никто не знает, сколько нам отведено в этой жизни», — написал Кафельников в своих социальных сетях.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что Уткин мог умереть из-за отрыва тромба.

Василий Уткин получил известность в середине 1990-х как футбольный комментатор НТВ и «НТВ-Плюс», журналист и ведущий телепередачи «Футбольный клуб». С 1 сентября 2010 года по 31 августа 2015 года Уткин занимал должность главного редактора спортивных каналов «НТВ-Плюс». В июне 2018 года Уткин возобновил программу «Футбольный клуб» на своём авторском канале в YouTube.

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