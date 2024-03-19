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Надаль, Алькарас, Рублёв и Хачанов заявились на турнир АТР-500 в Барселоне

Стал известен полный предварительный состав участников грунтового турнира категории АТР-500 в Барселоне (Испания), который пройдёт с 15 по 21 апреля.

Заявку возглавил вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас. Из россиян на турнире планируют выступить Андрей Рублёв (6-я ракетка мира), Карен Хачанов (16), Роман Сафиуллин (39) и Павел Котов (67). Также в Барселоне должны сыграть норвежец Каспер Рууд (8), австралиец Алекс де Минор (10) и грек Стефанос Циципас (11).

Отмечается, что организаторы соревнований предоставили уайлд-кард японскому теннисисту Кею Нисикори. 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль воспользуется защищённым рейтингом.

Полный заявочный лист выглядит следующим образом:

Действующим победителем турнира является Карлос Алькарас.

Ранее стало известно, кто заявился на грунтовый турнир категории АТР-250 в Бухаресте (Румыния).