Вопрос «кто такая Онс Жабер» задали в немецкой версии «Кто хочет стать миллионером?»

Вопрос о шестой ракетке мира, теннисистке из Туниса Онс Жабер появился в немецкой версии игры «Кто хочет стать миллионером?». В программе, идущей на федеральном немецком канале RTL, участнице задали вопрос «Онс Жабер — это...».

Фото: RTL

Варианты ответа были следующими:

А. самая длинная река в Иране

В. подаётся в лепешке

С. очень хорошо играет в теннис

D. слегка пахнет мускусом

Отмечается, что за правильный ответ можно было получить €64.000, но участница не знала его, поэтому воспользовалась функцией «позвонить другу».

Напомним, Онс Жабер является одной из самых известных арабских спортсменок. Ещё во времена юниорской карьеры она стала первой чемпионкой «Шлема» среди юниоров из Северной Африки – ей покорился «Ролан Гаррос»-2011. Также Жабер является первой арабкой, вышедшей во взрослые финалы Уимблдона и US Open.